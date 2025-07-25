В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 июля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на МКАД в обоих направлениях, в районе пересечения с Ленинградским шоссе, на 26-м километре, а также на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.