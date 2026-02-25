В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра. Затруднения также фиксируются на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

