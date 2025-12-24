24 декабря, 12:45Транспорт
Испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом прошли успешно
Испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом прошли успешно, сообщили в Минпромторге.
Во время полета воздушное судно достигало скорости 210 километров в час и высоты 400 метров.
Самолет тестируют на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, который его и разрабатывал. "Байкал" заменит старые советские "кукурузники" Ан-2. Его будут использовать в авиалесоохране и санитарной авиации.
