Испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом прошли успешно, сообщили в Минпромторге.

Во время полета воздушное судно достигало скорости 210 километров в час и высоты 400 метров.

Самолет тестируют на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, который его и разрабатывал. "Байкал" заменит старые советские "кукурузники" Ан-2. Его будут использовать в авиалесоохране и санитарной авиации.

