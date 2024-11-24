В Москве проходит рейд по курьерам на электросамокатах и велосипедах

23 и 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят в Москве профилактический рейд среди курьеров на электросамокатах и велосипедах.

В рамках мероприятия автоинспекторы проведут разъяснительные беседы и напомнят велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге. Кроме того, они напомнят о необходимости использовать защитную экипировку, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофорных объектов.

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