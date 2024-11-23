Стоимость поездки на такси в Москве выросла в два раза из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость поездки на такси в вечернее время в Москве увеличилась примерно в два раза в связи со снегопадом, передает ТАСС.

Агрегатор заявил, что на данный момент заказов больше, чем машин такси. Еще один агрегатор уточнил, что в столице наблюдается повышенный спрос на поездки.

Как они объяснили, цены повышены для привлечения числа водителей и обеспечения высокой скорости подачи машины заказчику.

Между тем в Москве активно проводятся работы по очистке улиц от снежных масс. Специалисты убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и дворы жилых домов.

Снегопад продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня и предстоящей ночью. В результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3–8 сантиметров, в южных и восточных районах Московской области – 1–6 сантиметров. Прирост свежевыпавшего снега в Москве может составить до двух сантиметров за субботу, 23 ноября.