В Мосгортрансе рассказали о запуске парома из Тушина к Северному речному вокзалу

24 августа, 22:30
Из Тушина к Северному речному вокзалу впервые за 14 лет снова ходит паром. Директор филиала службы эксплуатации и развития речного транспорта ГУП "Мосгортранс" Сергей Рамазанов рассказал, что на Северном речном вокзале можно было отправиться на ту сторону путем исторической переправы.
"Это причал Захарково. Он пользовался огромной популярностью. В советское время порядка 30 судов обслуживали только переправу. Сейчас же, в 2007 году, сама переправа прекратила свое действие. После реставрации всего комплекса единого Северного речного вокзала сюда вновь могут подходить к нашим причалам", – отметил Рамазанов.
Он подчеркнул, что поэтому было принято решение вновь связать два берега с целью того, чтобы жители и гости могли с легкостью пересекать границы двух парков, как Северного речного вокзала, так и северного Тушина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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