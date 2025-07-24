Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Туристка рассказала о задержке багажа после рейса Turkish Airlines

Путин начал совещание с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области

"Мой район. Новости": улицу Лисицкого перестроят для удобного подхода к метро "ЗИЛ"

Ростехнадзор выяснит причины инцидента на Городецком гидроузле на Волге

Российские туристы пожаловались на потерю багажа на рейсе авиакомпании Turkish Airlines

Новости регионов: все пассажиры Ан-24 погибли при крушении в Амурской области

Рейсы задержали в аэропорту Сочи после введения ограничений

Авиаэксперт прокомментировал ситуацию с потерей багажа российских туристов

Симуляторы беспилотного транспорта появятся на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Россияне, прилетевшие из Бодрума и Анталии турецкими авиакомпаниями, столкнулись с пропажей багажа. В частности, пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково, искали чемоданы по всему терминалу. Возле стоек розыска багажа сформировали большие очереди, граждане подали сотни заявлений.

Летом текущего года около 10 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. При этом с начала реализации программы более 200 тысяч жителей переехали или же находятся в процессе переезда.

Совещание в Северодвинске Владимир Путин начал с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Президент выразил соболезнования родным, близким и семьям погибших при крушении Ан-24. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей.

Читайте также
транспорттуризмгородреновацияпроисшествиярегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика