Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Россияне, прилетевшие из Бодрума и Анталии турецкими авиакомпаниями, столкнулись с пропажей багажа. В частности, пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково, искали чемоданы по всему терминалу. Возле стоек розыска багажа сформировали большие очереди, граждане подали сотни заявлений.

Летом текущего года около 10 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. При этом с начала реализации программы более 200 тысяч жителей переехали или же находятся в процессе переезда.

Совещание в Северодвинске Владимир Путин начал с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Президент выразил соболезнования родным, близким и семьям погибших при крушении Ан-24. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей.