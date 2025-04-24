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24 апреля, 07:15

Транспорт

В центре Москвы временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

В центре Москвы временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

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В центре Москвы введут временные ограничения в районе Пушкинской площади в четверг, 24 апреля. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.

С 14:30 до 01:00 нельзя будет проехать от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на участке Малой Дмитровки.

Некоторые ограничения уже действуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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