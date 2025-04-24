24 апреля, 07:15Транспорт
В центре Москвы временно ограничат движение в районе Пушкинской площади
В центре Москвы введут временные ограничения в районе Пушкинской площади в четверг, 24 апреля. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.
С 14:30 до 01:00 нельзя будет проехать от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на участке Малой Дмитровки.
Некоторые ограничения уже действуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.