Новости Москвы: трамваи временно не будут ходить от Павелецкого вокзала до "Чистых прудов"

Трамваи не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" днем в субботу, 26 апреля, сообщили в Дептрансе. Речь идет о временном промежутке с 11:30 до 13:00. Трамваи пойдут по скорректированным маршрутам. Также изменения в схемах движения трамваев ожидаются 29 апреля и 3, 7 и 9 мая.

Тем временем в столице приступили к украшению города в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в объединении административно-технических инспекций Москвы. Специалисты установят более 4,5 тысячи объемно-декоративных конструкций.

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