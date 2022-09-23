Число пассажиров в московских аэропортах за неделю почти не изменилось – Дептранс

Число пассажиров в московских аэропортах за неделю практически не изменилось. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Так, на международных рейсах количество вылетающих увеличилось всего на 4%, а на внутренних рейсах поток и вовсе сократился на 8%. При этом никаких ограничений на поездки по стране или за рубеж на время частичной мобилизации нет. Об этом ранее рассказали в Ростуризме.

Это означает, что россияне, которые не получили повестки, по-прежнему смогут спокойно путешествовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.