Движение по всей БКЛ метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года

Движение по всей Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, перед властями стоит очень большой объем работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.