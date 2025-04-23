В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе Хорошёвской эстакады на внутренней стороне ТТК, а также в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить ситуацию могут дорожные работы на МКАД в районе Химкинского моста, на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.

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