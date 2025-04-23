Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 апреля

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в небо третий российский Superjet

Штрафы до 100 тыс руб грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов

В России начали продавать ОСАГО с покрытием для Белоруссии

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

На Белорусском вокзале представили тематический электропоезд к 80-летию Победы

Автопроизводители признали неудобство сенсорных панелей в салоне

В центре Москвы вечером 23 апреля перекроют улицы из-за подготовки к параду Победы

Новости Москвы: более 75 тыс поездок совершили с причала "Киевский" в 2025 году

Больше 50% поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе Хорошёвской эстакады на внутренней стороне ТТК, а также в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить ситуацию могут дорожные работы на МКАД в районе Химкинского моста, на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика