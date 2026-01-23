Автомобили из-за рубежа застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока

Сотни новых автомобилей, купленных в прошлом году, застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока. Владельцы не могут их забрать без дополнительной оплаты из-за выросшего с 1 декабря утилизационного сбора. График доставки сорвали плохая погода и логистические сбои.

Покупатели рассчитывали получить машины до повышения сборов, но не успели. Теперь стоимость автомобилей для них значительно возросла. Некоторые посредники готовы пойти навстречу клиентам и помочь с оформлением, но это вопрос доброй воли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.