Эксперт рассказал, что могут сделать владельцы застрявших в портах машин

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов назвал варианты для владельцев автомобилей, которые застряли в портах из-за выросшего утилизационного сбора. Как заявил Семенов, идеального решения в этой ситуации не существует, а возможные действия зависят от условий договора с посредником.

По его словам, можно отказаться от покупки, если такая опция предусмотрена договором. Также можно попытаться перепродать машину вне России, в регионах с низким утильсбором или разобрать ее на запчасти. Если никакой вариант не подходит, собственнику грозит потеря и машины, и денег. Автомобиль переходит в собственность государства, если его не растаможить в течение 60 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.