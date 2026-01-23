Москвичам рассказали о трафике на дорогах 23 января

Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова рассказала о ситуации на дорогах в Москве 23 января.

Общая интенсивность движения составляет 3 балла. Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

