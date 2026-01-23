Сотни автомобилей россиян остались в портах Японии и Кореи из-за повышения утильсбора

Сотни автомобилей, купленные россиянами до конца 2025 года, оказались не востребованы. Они стоят в портах Владивостока, Японии и Южной Кореи. Владельцы не готовы доплачивать из-за резкого роста ставок утильсбора, поэтому не забирают свои машины.

Вернуть их продавцу также не получатся, поскольку автомобили оформлены как санкционный груз, идущий транзитом через Россию. Одна из причин таких ситуаций заключается в том, что машины не успели пройти таможню до того, как подняли утильсбор.

