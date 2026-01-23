Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта

С 1 июня в Шереметьево стартует пилотный проект по проходу пассажиров на борт самолета без предъявления паспорта. Технология будет отработана на авиарейсах по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

Принять участие в эксперименте смогут как российские граждане, так и иностранцы. Попробовать новую схему регистрации на рейс можно будет на добровольной основе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

