ИИ и быструю систему прохождения билетов внедрят в поездах на ВСМ Москва – Петербург

Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург будет оборудован искусственным интеллектом (ИИ) и специальной быстрой системой прохождения билетов.

Новый поезд назовут "Белый Кречет". Макет уже готов, его представили на форуме-фестивале "Москва 2030". Состав оснастят комплексом машинного зрения и средствами дистанционного управления. Поезд будет собран на 80–85% из отечественных деталей, в его разработке участвуют около 300 российских предприятий.

Председатель комитета по строительству московского отделения "Опоры России" Олег Филиппов заявил, ранее основным поставщиком локомотивов были филиалы Siemens, использующие уникальные технологии, которые не раскрывались. Однако к 2028 году Россия планирует запустить собственный высокоскоростной подвижной состав, который, по предварительным данным, будет превосходить зарубежные аналоги.

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