Запуск нового участка трассы М-12 "Восток" запланирован на 2025 год

Открытие движения по трассе М-12 "Восток" до Екатеринбурга запланировали на 2025 год. Еще через год запустят участок до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Первый участок скоростной платной магистрали М-12 от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года. Протяженность дороги составила 810 километров. Благодаря ему время в пути до столицы Татарстана сократилось с 12 до 6–7 часов.

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