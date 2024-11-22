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22 ноября, 16:15

Транспорт

Авиакомпании поставили на прикол сразу 34 самолета Airbus A320 и A321 neo

Авиакомпании поставили на прикол сразу 34 самолета Airbus A320 и A321 neo

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Авиакомпании поставили на прикол сразу 34 самолета Airbus A320 и А321 neo – половину всех бортов семейства в стране. Причина – необходимость ремонта двигателей, запчасти для которого невозможно привезти из-за санкций.

Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков выразил мнение о сложностях и длительности процесса замены двигателя на иностранных самолетах без участия оригинального разработчика. По его словам, в текущей ситуации проще сосредоточиться на доработке отечественных самолетов. В частности, он упомянул двигатель PD-14, который был сертифицирован в 2018 году и разработан специально для самолетов MS-21, являющихся аналогами Airbus A320.

Однако, несмотря на сертификацию, серийное производство этого двигателя до сих пор не начато.  Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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