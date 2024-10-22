На станции "Крымская" началось строительство платформы и одного из вестибюлей

На станции "Крымская" Троицкой линии метро началось строительство платформы и одного из вестибюлей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, станция "Крымская" располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Там завершены земляные работы. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Чтобы станцию не затапливало, сделано водопонижение.

На "Крымской" предусмотрено два наземных вестибюля. Один из них будет совмещен с входом на одноименную станцию МЦК – это необходимо для удобной пересадки.

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