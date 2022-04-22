Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

Участок салатовой ветки метро перекроют с 30 апреля по 9 мая. Это нужно для проведения работ на Большой кольцевой линии, сообщили в департаменте транспорта.

Закрыт будет участок от "Дубровки" до "Волжской". Строить будут пересадку со станции "Печатники" на одноименную платформу БКЛ. В эти 10 дней пассажиры смогут пользоваться альтернативными маршрутами общественного транспорта.

В департаменте отметили, что после открытия новой станции "Печатники" и всей БКЛ, южный участок Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.