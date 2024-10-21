"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

"Поезд Деда Мороза", организованный РЖД с всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга, отправится в путешествие по России 19 ноября. Точкой отправления станет Тайшет, а в столицу он прибудет 3 января 2025 года.

Всероссийский фестиваль семейного чтения пройдет в Российской государственной детской библиотеке с 25 по 27 октября.

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