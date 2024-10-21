Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 13:30

Транспорт

"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Три грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в Москве

Сергунина: "Ночь искусств" пройдет в Москве 3 ноября

Более двух тысяч проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 21 октября

Авиапассажирам могут разрешить самим сдавать свой багаж перед полетом

Более 150 тысяч поездок совершили москвичи на новом трамвайном маршруте № 2

В Минтрансе РФ обсуждают новые ограничения для пользователей электросамокатов

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

"Поезд Деда Мороза", организованный РЖД с всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга, отправится в путешествие по России 19 ноября. Точкой отправления станет Тайшет, а в столицу он прибудет 3 января 2025 года.

Всероссийский фестиваль семейного чтения пройдет в Российской государственной детской библиотеке с 25 по 27 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортфестиваливидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика