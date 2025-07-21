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21 июля, 22:30

Транспорт

В России вступили в силу новые правила перевозки ребенка

В России вступили в силу новые правила перевозки ребенка

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В России ужесточили правила перевозки детей в автомобилях. Теперь использовать можно только специальные автокресла или бустеры. Все остальные устройства, такие как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни, попали под запрет.

В случае нарушения правил перевозки ребенка предусмотрены штрафы. Для физических лиц это 3 тысячи рублей, для должностных лиц 25 тысяч рублей, для юридических лиц 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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