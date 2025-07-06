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06 июля, 11:30

Транспорт

Новости регионов: затор из 800 автомобилей образовался на Крымском мосту

Новости регионов: затор из 800 автомобилей образовался на Крымском мосту

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В очереди у Крымского моста скопилось около 800 автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра по автомобильным дорогам. Время ожидания составляет более 2 часов, затор растянулся на 8 километров. Ожидается, что к середине дня очередь сократится.

Тем временем любители поплавать собрались в Екатеринбурге на костюмированный сап-фестиваль. В сплав пустились персонажи сказок и мультфильмов: Буратино и Карабас-Барабас, а также Чебурашка, крокодил Гена и многие другие. Жюри отметило самых оригинальных участников. Победителей выбирали в восьми номинациях: "Мисс и мистер сап", "Лучший костюм", "Декор доски", "Лучший рилс" и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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