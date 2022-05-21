Ограничения движения введут в Москве из-за полумарафона

Из-за полумарафона введут ограничения движения. В воскресенье, 22 мая, с 7:00 будут перекрыты Москворецкая, Краснопресненская, Смоленская, а также Ростовская, Пречистенская набережные, Садовое кольцо и Смоленская улица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

