Новости Москвы: более 100 тыс штрафов выписали курьерам за нарушения ПДД

Более 100 тысяч штрафов выписали московским курьерам за нарушения ПДД с апреля 2024 года, сообщили в Дептрансе. Для того, чтобы вычислить таких водителей, провели около 20 рейдов. Самыми частыми нарушениями стали проезд на красный свет и езда по пешеходным зонам.

В столице провели промывку дорог и тротуаров шампунем. Такой способ уборки помогает удалить мазутные и масляные пятна. Сначала дороги, парковки, тротуары и дворы промыли концентрированным моющим средством, а потом – водой. В недоступных для техники местах работы выполнили вручную.

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