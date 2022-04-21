"Яндекс.Драйв" может лишиться трети своего автопарка – СМИ

"Яндекс.Драйв" может лишиться трети своего автопарка, сообщают СМИ. У компании истекают лизинговые контракты. Машины придется вернуть собственникам.

Автоэксперт Александр Шумский рассказал, что сейчас возникают вопросы страхования, лизинговых издержек и обслуживания машин. Он не исключил, что через несколько месяцев какие-то автомобили будут использоваться в качестве доноров. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

