В электробусах на севере и востоке Москвы появились QR-коды для голосовой связи

В более чем 1 тысяче электробусов на севере и востоке Москвы появились QR-коды для голосовой связи. Пассажирам больше не нужно составлять длинные обращения в ручном режиме.

Достаточно сканировать код, записать аудио и отправить. Нейросеть мгновенно превращает голос в текст и анализирует эмоции. Эксперимент продлится 2 месяца, после чего сервис может стать доступен всей Москве.

