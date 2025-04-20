На выставке Auto Tuning Show представили более двухсот уникальных автомобилей

Тачки с прокачкой: на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" прошла выставка Auto Tuning Show. На площади в 10 тысяч квадратных метров представили более 200 уникальных машин. Они собраны как профессионалами в топовых тюнинг-ателье, так и инженерами-любителями в гаражах. Экспонаты боролись за победу в 12 номинациях, среди которых "Лучший стиль", "Самый заниженный автомобиль" и "Лучшее подкапотное пространство".

Кто и для чего дорабатывает автомобили? Какие бывают виды тюнинга? Как развивается этот бизнес в России? Как профессионалы тюнинга относятся к любителям ездить по городу ночью с громким выхлопом? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. А еще – испытала незабываемые эмоции во время поездки на дрифт-такси.