Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 09:15

Транспорт

На Пасху столичный транспорт будет работать в ночном режиме

На Пасху столичный транспорт будет работать в ночном режиме

Поезда Казанского направления в сторону Москвы курсируют с отклонением от графика

Несколько улиц перекрыли из-за подготовки к параду Победы в Москве

Подготовка к параду Победы началась в Москве

Операторы кикшеринга снизили предельную скорость самокатов в Москве до 20 км/ч

Временная разметка для проведения парада Победы появилась в центре Москвы

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

В ЦОДД спрогнозировали вечерний трафик 18 апреля

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

В пасхальную ночь метро и МЦК продлят работу до 2:00. До 3:30 утра будут ходить 150 маршрутов наземного транспорта – автобусы, электробусы и трамваи. При этом 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.

В праздничные дни до кладбищ можно будет бесплатно доехать на специальных автобусах – всего будет до 32 маршрутов под номерами Е, Е1, Е2 и Е3. Их запустят от ближайших станций метро и МЦД. Движение наземного транспорта продлят и на Вербное воскресенье, Красную горку и Радоницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика