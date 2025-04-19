На Пасху столичный транспорт будет работать в ночном режиме

В пасхальную ночь метро и МЦК продлят работу до 2:00. До 3:30 утра будут ходить 150 маршрутов наземного транспорта – автобусы, электробусы и трамваи. При этом 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.

В праздничные дни до кладбищ можно будет бесплатно доехать на специальных автобусах – всего будет до 32 маршрутов под номерами Е, Е1, Е2 и Е3. Их запустят от ближайших станций метро и МЦД. Движение наземного транспорта продлят и на Вербное воскресенье, Красную горку и Радоницу.

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