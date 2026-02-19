Форма поиска по сайту

19 февраля, 21:00

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 февраля

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать до 07:00 утром 20 февраля

Выставка кастом-мотоциклов открылась в Музее Гаража в Москве

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров

Станцию "Трубная" столичного метро украсили ко Дню защитника Отечества

Заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Очистка путей ведется круглосуточно на Московской железной дороге

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

"Новости дня": циклон "Валли" привел к затруднениям на дорогах Москвы

18 рейсов задержали в московских аэропортах более чем на 2 часа из-за снегопада

Рейс "Москва – Дубай" уже больше 3 часов не может вылететь из столицы из-за аномального снегопада. Пассажиры все это время находятся в салоне самолета. Всего, по данным Минтранса, в московских аэропортах задерживаются более 50 рейсов.

Загруженность дорог в Москве оценивается в 8 баллов. Водителей призывают отложить поездки на автомобиле, поскольку в ином случае можно потерять в дороге в 2–4 раза больше времени.

Новое здание ОВД открылось в Лосиноостровском районе. Оно в 3,5 раза больше предыдущего, в котором сотрудники работали до переезда. Для них созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

