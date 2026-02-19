Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 февраля

Рейс "Москва – Дубай" уже больше 3 часов не может вылететь из столицы из-за аномального снегопада. Пассажиры все это время находятся в салоне самолета. Всего, по данным Минтранса, в московских аэропортах задерживаются более 50 рейсов.

Загруженность дорог в Москве оценивается в 8 баллов. Водителей призывают отложить поездки на автомобиле, поскольку в ином случае можно потерять в дороге в 2–4 раза больше времени.

Новое здание ОВД открылось в Лосиноостровском районе. Оно в 3,5 раза больше предыдущего, в котором сотрудники работали до переезда. Для них созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.

