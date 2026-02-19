Движение в районе станции метро "Технопарк" по направлению в область временно затруднено из-за разлива воды. Об этом сообщили в Дептрансе.

Коммунальщики заявили, что уже локализовали разлив. Работы на месте продолжаются. Инцидент не повлиял на подачу воды в соседние дома. Объехать участок можно через Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

