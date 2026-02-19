Водителям в Москве рекомендовали закладывать в 3 раза больше времени на поездки

В случае вынужденной поездки на машине водителям в Москве рекомендуется закладывать на дорогу минимум в три раза больше времени из-за непогоды. Об этом заявила ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова

Она также отметила, что нужно держать увеличенную дистанцию. Также рекомендуется избегать резких маневров, особенно на эстакадах и мостах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.