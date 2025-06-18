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18 июня, 09:00

Транспорт

Москвичи выберут лучший маршрут для велопрогулки в проекте "Активный гражданин"

Москвичи выберут лучший маршрут для велопрогулки в проекте "Активный гражданин"

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Москвичам предлагают выбрать лучший веломаршрут в проекте "Активный гражданин". Чемпионка России по велоспорту Ярослава Бондаренко подготовила пять маршрутов для прогулок по столице.

Все они проходят по живописным местам и идеально подойдут для летнего отдыха. В голосовании представлены веломаршруты по центральным набережным, паркам "Фили", "Мещерский" и другим зеленым зонам города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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