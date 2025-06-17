17 июня, 08:00Город
Участники "Активного гражданина" выберут лучшие экотропы в Москве
Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать самые интересные экомаршруты в Москве. Среди них – воздушная экотропа на территории ВДНХ, экотропы в парках "Покровское-Стрешнево", "Филатов луг", прогулочные маршруты в парке "Тушинский" и "Битцевский лес".
На выбор есть девять вариантов, свой голос можно отдать за три лучших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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