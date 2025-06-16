12 необычных арт-павильонов открылись для посещения этим летом в Москве

В городе продолжается серия мероприятий в рамках "Лета в Москве". Представитель проекта "Сделано в Москве" Алиса Старикова напомнила, что этим летом открыты 12 арт-павильонов в виде гигантских объектов: клубники в "Москва-Сити", собаки на Ходынском поле, самовара на Старом Арбате и других.

На площадке "Московских сезонов" на Тверском бульваре можно попробовать силы в скалолазании, побороться в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". На Цветном бульваре гостей ждут "босоногая тропа" и фотозона с надувным слоном.

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