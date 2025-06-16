В "Зеленом театре" ВДНХ покажут спектакли под открытым небом

В рамках городского проекта "Лето в Москве" ежедневно проходят десятки культурных и образовательных событий. В понедельник, 16 июня, 19:00 на ВДНХ в "Зеленом театре" состоятся театральные спектакли, а на Старой Басманной улице в 10:00 начнется мастер-класс по изготовлению свечей.

Также в программе экскурсии – например, по Таганскому району или комплексу "Олимпийский". Афиша мероприятий и регистрация доступны на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.