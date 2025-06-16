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16 июня, 00:30

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Звезды мировой сцены выступили на гала-концерте музыкального фестиваля "Зарядье" в Москве

Звезды мировой сцены выступили на гала-концерте музыкального фестиваля "Зарядье" в Москве

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Звезды мировой сцены выступили на гала-концерте музыкального фестиваля "Зарядье". Он проводится в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Артисты представили программу, которая включала в себя произведения легендарных композиторов.

Московский летний музыкальный фестиваль называют одним из главных событий сезона. Это мероприятие объединило звезд классической музыки, а также ведущие коллективы, исполняющие произведения разных жанров и направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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