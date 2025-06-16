В Москве сдали шесть жилых комплексов по программе реновации

В мае в Москве завершили строительство шести новостроек по программе реновации. Дома появились в Южном Бутове, Царицыне, Лианозове, Косино-Ухтомском и Останкинском районах. Всего под заселение сдано более 200 тысяч квадратных метров жилья.

Во дворах высадили деревья, обустроили детские и спортивные площадки, установили камеры и освещение. Первые этажи отведены под коммерческие помещения – там планируют открыть аптеки, магазины и кафе. Жители могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде", оформив заявку на mos.ru или в центре информирования.

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