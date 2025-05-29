Москвичам расскажут историю Капотни в новом формате

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Московский НПЗ, Музей Москвы и проект "Открой#Моспром" запустили новый сезон экскурсий по Капотне. Профессиональные гиды расскажут о героических судьбах завода и местных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсионная программа проходит с 2021 года и знакомит с самобытностью, колоритной архитектурой жилой застройки, природой Капотни, экосистемой парка на набережной Москвы-реки.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, город развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора столицы.

"Это помогает привлекать на производство молодые кадры, знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности. Программы экскурсий по Капотне наглядно показывают высокую значимость труда работников промышленных предприятий в развитии отечественной промышленности и укреплении технологического суверенитета страны", – добавил Гарбузов.

В качестве гидов туристов сопровождают научные сотрудники Музея Москвы. Прогулки проходят пешком, на электросамокатах или велосипедах. С момента начала экскурсионной программы с Капотней познакомились свыше 650 москвичей.

"Исторически сложилось, что Капотня – район воинских мемориалов. В годы Великой Отечественной войны местные жители с честью сражались на фронте и самоотверженно работали на МНПЗ. В ходе наших экскурсий мы открываем для москвичей современный район с новой стороны, показываем, насколько может быть богатой история привычных, на первый взгляд, улиц", – рассказала генеральный директор "Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

В новом сезоне принять участие в экскурсии можно в видеоформате. Любой желающий может узнать историю воинских мемориалов Капотни и подвига работников Московского НПЗ при обороне Москвы в 1941 году. Интерактивная прогулка по местам памяти защитников Родины доступна онлайн на ресурсах "Музея Москвы".

Как отметил генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер, программа экскурсий наглядно показывает, что Капотня – это не серая окраина, а самобытный район, который хранит историческую память, гармонично сочетает в себе современное производство и уютную жилую застройку. "Сотрудники предприятия и жители могут интересно проводить время после работы на свежем воздухе в парке на набережной", – добавил Зубер.

Ранее сообщалось, что в столице с 1 июня начнется новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Москвичей и туристов ждут пешие театрализованные экскурсии, масштабные концерты классической музыки, опера под открытым небом, лекции и творческие мастерские. Всего в программе фестиваля ожидается свыше 2 000 мероприятий.