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Новости

18 апреля, 19:15

Транспорт

Операторы кикшеринга снизили предельную скорость самокатов в Москве до 20 км/ч

Операторы кикшеринга снизили предельную скорость самокатов в Москве до 20 км/ч

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До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

С какой бы силой пользователь ни нажимал на рычаг скорости – выше 20 километров в час столичные арендные самокаты больше не разгонятся. Ограничение ввели с помощью IOT-модуля, встроенного в каждое транспортное средство.

По данным кикшеринговых сервисов, большинство пользователей и раньше передвигались со скоростью 17–20 километров в час. Агрессивный стиль вождения свойственен всего 1% клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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