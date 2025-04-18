Операторы кикшеринга снизили предельную скорость самокатов в Москве до 20 км/ч

С какой бы силой пользователь ни нажимал на рычаг скорости – выше 20 километров в час столичные арендные самокаты больше не разгонятся. Ограничение ввели с помощью IOT-модуля, встроенного в каждое транспортное средство.

По данным кикшеринговых сервисов, большинство пользователей и раньше передвигались со скоростью 17–20 километров в час. Агрессивный стиль вождения свойственен всего 1% клиентов.

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