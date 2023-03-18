Строительство ТПУ "Серп и Молот" завершат в 2024 году. Он свяжет МЦД-2, МЦД-4 и две станции метро.

Сюда же перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции "Москва – Товарная". Новый пересадочный узел будет одним из крупнейших в Москве. Ожидается, что им будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров в сутки. "Серп и Молот" находится на востоке столицы – на границе исторической части города и современной застройки.

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