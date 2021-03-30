Примерно 700 тысяч карт москвича оформили студенты за пять лет на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пять лет назад на портале mos.ru появилась возможность оформить карту москвича для студентов онлайн. За это время такой функцией воспользовались порядка 700 тысяч учащихся столичных вузов. До появления такой услуги они должны были посетить центр "Мои документы", чтобы подать заявление на оформление карты и получить ее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 2016 года подать заявку на оформление карты москвича на портале mos.ru могли студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры аккредитованных вузов, которые находятся на территории столицы. В 2018 году такая возможность появилась у аспирантов и ординаторов, а с 2020 года это смогли делать ассистенты-стажеры. С начала 2021 года оформлено более 20 тысяч заявок на получение карты москвича.
По словам генерального директора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина, карта предоставляет учащимся множество преимуществ. Так, они могут оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу, получить скидки в различных магазинах, кроме того, использовать в карту в качестве банковской.
"Услуга онлайн-оформления карты на mos.ru позволяет значительно экономить время. На текущий момент выпущено свыше 2,6 миллиона карт москвича для студентов, из них порядка 700 тысяч оформлено онлайн", – уточнил Бутурлин.
С помощью карты студенты могут получать скидки почти в 7,5 тысячи магазинов и предприятий столицы и области, записываться к врачу в информационных киосках в поликлиниках. Помимо этого,на карту можно записать единый читательский билет.
Ранее москвичам рассказали, как "Тройка" помогает получать скидки и бонусы. Отмечается, что с января по февраль 2021 года жители столицы стали в семь раз чаще пользоваться программой лояльности для держателей транспортной карты "Тройка" по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
С ее помощью горожане могут экономить на покупке товаров и оплате услуг, накапливая бонусы для получения скидок от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров.
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