Пассажиры в Подмосковье совершили более 6 млн поездок по карте "Тройка" с начала 2023 года

Пассажиры общественного транспорта в Подмосковье совершили более 6 миллионов поездок по карте "Тройке" с начала года. Такие данные привел Минтранс Московской области.

Транспортная карта "Тройка" действует в Подмосковье уже в течение двух лет. А с марта прошлого года ей можно оплатить проезд абсолютно во всех автобусах. Жители оценили удобство "Тройки", и ее популярность лишь набирает обороты.

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