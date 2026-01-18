Форма поиска по сайту

18 января, 09:45

Транспорт

В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"

В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Москвичи стали реже нарушать правила дорожного движения

Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на новых маршрутах "Москва – область"

35 автобусных и электробусных маршрутов будут работать дольше в крещенскую ночь

"Новости дня": в Москве на Крещение продлена работа 35 маршрутов наземного транспорта

В Москве после рекордных снегопадов обострились "парковочные войны"

В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 января

"Новости дня": москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией

В Крыму оценили подготовку аэропорта "Симферополь" к открытию. В частности, министр транспорта республики Арсений Козловский провел рабочую встречу с гендиректором аэропорта Евгением Баженовым, на которой обсуждалась готовность комплекса к возобновлению рейсов.

Особое внимание уделялось комплексной подготовке к запуску авиасообщения с целью сделать Крым максимально доступным для туристов из всех регионов России, включая центральные области, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Также были рассмотрены вопросы синхронизации работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

