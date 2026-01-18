В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"

В Крыму оценили подготовку аэропорта "Симферополь" к открытию. В частности, министр транспорта республики Арсений Козловский провел рабочую встречу с гендиректором аэропорта Евгением Баженовым, на которой обсуждалась готовность комплекса к возобновлению рейсов.

Особое внимание уделялось комплексной подготовке к запуску авиасообщения с целью сделать Крым максимально доступным для туристов из всех регионов России, включая центральные области, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Также были рассмотрены вопросы синхронизации работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

