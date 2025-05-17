17 мая, 19:45События
Весенний велофестиваль в Москве собрал рекордное количество участников
17 мая Садовое кольцо стало велосипедным. Здесь прошел Весенний велофестиваль – масштабный праздник в поддержку активного образа жизни и альтернативного транспорта.
На Зубовской площади развернулся фестивальный городок, где гостей ждали развлекательная программа, интерактивные зоны, фудкорт, розыгрыши призов и конкурсы.
Кульминацией фестиваля стали велопрогулки по Садовому кольцу. В заездах приняли участие 67 тысяч человек, установив тем самым новый рекорд.
Почему москвичи любят велосипеды и куда на них ездят – узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.