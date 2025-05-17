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17 мая, 19:45

События

Весенний велофестиваль в Москве собрал рекордное количество участников

Весенний велофестиваль в Москве собрал рекордное количество участников

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17 мая Садовое кольцо стало велосипедным. Здесь прошел Весенний велофестиваль – масштабный праздник в поддержку активного образа жизни и альтернативного транспорта.

На Зубовской площади развернулся фестивальный городок, где гостей ждали развлекательная программа, интерактивные зоны, фудкорт, розыгрыши призов и конкурсы.

Кульминацией фестиваля стали велопрогулки по Садовому кольцу. В заездах приняли участие 67 тысяч человек, установив тем самым новый рекорд.

Почему москвичи любят велосипеды и куда на них ездят – узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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