Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 07:15

Транспорт

Стоимость ОСАГО вырастет для мототранспорта с 17 апреля

Стоимость ОСАГО вырастет для мототранспорта с 17 апреля

Скидка за оперативную оплату автомобильных штрафов снова может вырасти до 50%

Москвичи воспользовались такси более 632 млн раз за 2024 год

Движение будет ограничено на Шаболовке 19 апреля из-за парада трамваев

Столичный Дептранс предупредил об ограничениях движения в районе Пушкинской площади

"Московский патруль": водителям рассказали, что делать при поломке на трассе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Стоимость ОСАГО вырастет с 17 апреля. Повышение коснется владельцев мотоциклов, мопедов и квадроциклов. Для них вводят новую систему расчета полисов. Максимальный рост стоимости составит 20%.

В Центробанке пересмотр цен объяснили тем, что владельцы мотоциклов платили за ОСАГО меньше других страхователей, хотя ущерб, причиненный пострадавшим по их вине, сопоставим с убытками от легковых машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика