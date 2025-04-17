Стоимость ОСАГО вырастет для мототранспорта с 17 апреля

Стоимость ОСАГО вырастет с 17 апреля. Повышение коснется владельцев мотоциклов, мопедов и квадроциклов. Для них вводят новую систему расчета полисов. Максимальный рост стоимости составит 20%.

В Центробанке пересмотр цен объяснили тем, что владельцы мотоциклов платили за ОСАГО меньше других страхователей, хотя ущерб, причиненный пострадавшим по их вине, сопоставим с убытками от легковых машин.

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