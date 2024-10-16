Новости регионов: биплан По-2 пролетел в небе над Самарской областью

В Самарской области совершил полет легендарный биплан По-2 – знаменитый "кукурузник". Его восстановили энтузиасты. Воздушное судно вылетело в рамках реконструкции "Битвы под Брянском 1943 года".

Тем временем сильная давка произошла в коридоре ростовской школы № 75, где учатся более 6 тысяч детей. Школьники пошли в гардероб после уроков, где из-за скопления людей начали толкаться. По словам родителей, младшеклассников "затоптала толпа". Некоторые дети падали в обмороки, а одна из девочек ударилась носом о скамейку. При этом охрана и педагоги школьникам не помогали. В администрации говорят, что дети просто не привыкли к недавно открывшемуся гардеробу.

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