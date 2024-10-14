Юрист Русяев: остановка с включенной аварийкой не освобождает водителей от штрафов

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Остановка с включенной аварийной сигнализацией не освобождает водителей от штрафов. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Эксперт напомнил, что аварийка предназначена для оповещения других участников движения о возникновении внештатной ситуации.

"Главный миф о включенной аварийке заключается в том, что она якобы дает водителю право остановиться в любом месте без риска получить штраф. На самом деле, это далеко не так", – сказал Русяев.

По словам юриста, если водитель решил остановиться с включенной аварийкой в зоне действия знака "Остановка запрещена", ему могут выписать штраф. При этом ситуация усугубляется, если остановка происходит в зоне действия камер видеофиксации, уточнил Русяев, так как система не сможет распознать внештатную ситуацию.

При этом, отметил эксперт, наличие знака аварийной остановки может сыграть положительную роль при взаимодействии с инспекторами ГИБДД.

"Увидев знак, они с большей вероятностью отнесутся к ситуации с пониманием и могут воздержаться от выписывания штрафа", – заключил Русяев.

Ранее Роскачество напомнило водителям о штрафах за выцветшие номера машины. Как уточнили в ведомстве, водитель должен проверять состояние номерного знака и следить, чтобы он не был загрязнен, а цифры и буквы хорошо видны.

В противном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы избежать штрафа, водителю необходимо заказать новые номера.